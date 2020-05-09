РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мая. В городском округе Балашиха за минувшие сутки не выявили новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заразившихся составляет 762 человека, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидемситуации в регионе.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 1075 новых случаев заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 19 425 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 1030 человек выписали домой из стационаров, 186 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 762 случая заболевания зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.

По состоянию на 8 мая, в городском округе было зафиксировано такое же количество случаев Covid-19.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8 (800) 550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.