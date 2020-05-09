РИАМО - 9 мая. Фильм «Сергей Доренко – дорога домой» выпустили на Youtube-канале «Расстрига» в годовщину смерти журналиста Сергея Доренко, сообщает Газета.ru.

«В фильме жена журналиста Юлия Доренко повторяет его последний маршрут, вспоминает мужа вместе с его родными, друзьями и коллегами», - говорится в сообщении.

Еще Доренко рассуждает о возможном поведении журналиста в условиях ситуации с коронавирусной инфекцией в мире.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер в столице 9 мая 2019 года, когда ехал по оживленной дороге на мотоцикле. Судмедэксперты установили, что журналист скончался в результате разрыва аорты. Доренко похоронили на Троекуровском кладбище.