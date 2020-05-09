РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мая. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатами совета депутатов Балашихи Андреем Холодом и Денисом Смоляковым возложил венки к мемориальному комплексу на Братском кладбище Балашихи, почтив память солдат, умерших от ран в госпиталях в годы ВОВ, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

На территории Балашихи во время войны было развернуто несколько военных госпиталей.

«Это один из первых памятников, который был открыт спустя 15 лет после Великой Победы в 1960 году на месте захоронений воинов, умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны», - сказал Ефимов.

Он добавил, что Балашихинский район в годы ожесточенных боев не только оставался мощным производственным комплексом, но и ближайшей медицинской базой от Москвы. Раненых принимали в исторической усадьбе «Горенки» (санаторий «Красная роза»), Гидрометеоколледже в Кучине, в здании нынешней коррекционной школы на улице Крупешина.

По словам Холода, тысячи советских солдат были спасены медиками, работавшими в стесненных условиях, без нужного количества медикаментов, специальных аппаратов.

«Низкий поклон медикам, работавшим в годы войны и их сегодняшним потомкам, которые также спасают жизни, борясь с пандемией», - подчеркнул Холод.

В ходе посещения депутаты также возложили венки к Обелиску боевой славы работникам хлопко-прядильной фабрики, погибшим в годы Великой Отечественной войны.