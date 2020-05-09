РИАМО - 9 мая. Через пути Московской железной дороги будет построен путепровод, который соединит улицу 800-летия Москвы с Инженерной улицей, также планируется реконструировать некоторые участки улицы 800-летия Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Город занимается не только строительством новых объектов, но и поддерживает созданную дорожную инфраструктуру. Скоро на севере и северо-востоке столицы будут построены путепровод, <...> два подземных и один надземный пешеходный переход», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он отметил, что также планируется провести работы по реконструкции улицы 800-летия Москвы на некоторых ее участках и построить участки улично-дорожной сети, отстойно-разворотную площадку со зданием конечной станции. Кроме того, будут приведены в порядок инженерные коммуникации, находящиеся в зоне работ.

Также планируется возвести правоповоротный съезд с Талдомской на Путейскую улицу и установить новые остановки с заездными карманами для городского транспорта на Талдомской улице.

Более того, проектом предусмотрено создание внеуличных пешеходных переходов на пересечении Инженерной улицы и улицы Бегичева, вблизи Института педиатрии имени Ю.Е. Вельтищева, через Талдомскую улицу и Коровинское шоссе. А еще предполагается строительство временных объездных дорог.