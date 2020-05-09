РИАМО - 9 мая. Жители подмосковного Реутова вечером в субботу исполнили любимую народом песню «День Победы» вместе со всей страной, не нарушая режим самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Реутовчане поддержали акцию #ПоемДеньПобеды и в 19:01 по московскому времени после традиционной минуты молчания спели знаменитую песню Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова. Жители исполнили песню, стоя на балконах и у окон, в руках держали фотографии и портреты родственников – участников и ветеранов Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

В День Победы реутовчане участвовали и в других акциях – «Бессмертный полк – в каждом доме», «Поющие дома», «Окна Победы», «Мирные окна», «Бессмертный полк онлайн».

Юные жители присоединились к проекту «Наследники Победы»: рассказывали стихотворения, пели песни о войне, записывали на видео и выкладывали в социальные сети.