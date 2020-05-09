РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 мая. За прошедшие сутки в городском округе Домодедово зафиксировали 37 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших составляет 442, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 1075 новых случаев Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 19 425 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 186 человек. Выздоровели и выписались 1030 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: <...> Домодедово - 442 (+37)», - говорится в сообщении.

Жителей призывают соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без веской причины. При симптомах ОРВИ необходимо вызвать врача на дом.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса - 8-800-550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

9 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за сутки умерли 11 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в Московской области скончались 186 пациентов.

- В Москве и Подмосковье отмечается высокий уровень самоизоляции жителей, лучшие показатели у Лыткарина, поселения Московский (ТиНАО), Королева и Зеленограда.

- За прошедшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 217 пациентов, всего с начала пандемии в регионе выздоровели 1030 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 817 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1075 заболевших. В Москве - 5667.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились за сутки 2520 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 12 779 человек.

- Столичные работодатели будут выборочно проверять сотрудников на Covid‑19. В Москве будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ.