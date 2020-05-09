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Александр Манзюк
Празднование 75-летия Победы в этом году проходит в уникальном формате. Большинство традиционных массовых мероприятий состоится после улучшения эпидемиологической ситуации. Корреспондент РИАМО прогулялся по Москве, чтобы увидеть, как в столице празднуют День Победы в условиях самоизоляции.
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Александр Манзюк
Одним из немногих торжественных мероприятий, которые прошли непосредственно 9 мая, стал воздушный Парад Победы.
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Александр Манзюк
Авиатехника стройными рядами пролетела над столицей утром.
Александр Манзюк
Особенно красочным зрелищем стали виражи с разноцветным дымом.
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Александр Манзюк
Чтобы держать короткую дистанцию пилоты используют специальные тросики с грузом.
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Александр Манзюк
Участницы «Бессмертного полка» прошлись по Красной Площади с портретами своих предков-победителей.
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Александр Манзюк
На фото: участница акции «Бессмертный полк».
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Александр Манзюк
Мужчина в одежде, напоминающей фронтовой наряд, гордо держит боевое знамя под строгим взглядом полицейского.
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Александр Манзюк
Пустующий город приобрел праздничный облик – мосты и здания украсили символами Победы.
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Александр Манзюк
На фото торжественное оформление здания Государственной Думы.
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Александр Манзюк
Любимые москвичами пешеходные улицы продолжают пустовать – жители столицы отмечают праздник дома.
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Александр Манзюк
Редкие пешеходы выглядят празднично и оживленно.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Самая частая публика сегодня – служители правопорядка, украсившие форму георгиевскими ленточками.
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