Празднование 75-летия Победы в этом году проходит в уникальном формате. Большинство традиционных массовых мероприятий состоится после улучшения эпидемиологической ситуации. Корреспондент РИАМО прогулялся по Москве, чтобы увидеть, как в столице празднуют День Победы в условиях самоизоляции.