РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мая. Торжества в честь юбилея Победы проходят в городском округе Люберцы в дистанционном формате, сегодня в каждом уголке России в 19:00 была объявлена минута молчания, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В этот момент люберчане встали возле окон своих квартир и вышли на балконы. Вместе с миллионами россиян, они, затаив дыхание, почтили память тех, кто ковал нашу общую Победу. Они вспоминали погибших на фронтах, в блокадном Ленинграде, замученных узников концлагерей», - говорится в сообщении.

После минуты молчания зазвучала песня Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова «День Победы». Ее исполнили в каждой семье, для которой День Победы - священный праздник. Кто-то пел с балкона, не пряча эмоции, во весь голос - так, чтобы слышал целый двор, кто-то еле слышно повторял слова, больше для себя.

В каждой люберецкой семье живут потомки народа-победителя. Почти 18 тысяч люберчан пали на фронтах Великой Отечественной войны.