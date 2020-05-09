РИАМО - 9 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны по видеосвязи и поблагодарил их за Победу и труд по восстановлению страны после войны, сообщается на сайте мэра столицы.

В мероприятии приняли участие председатель Московского городского совета ветеранов Владимир Долгих и председатель Московского комитета ветеранов войны генерал-майор Иван Слухай.

«Спасибо вам огромное за Победу, за ваше участие в сражениях, которые решили судьбу нашей страны. Спасибо за огромный труд после войны по восстановлению нашей столицы, по восстановлению нашей страны, за все, что вы в своей жизни сделали», — сказал Собянин.

Он добавил, что сохранение здоровья ветеранов и москвичей старшего поколения во время пандемии коронавируса — одна из главных задач, которая сейчас стоит перед столичным правительством.

«Враг, который сегодня пришел к нам, он, конечно, никакого сравнения не имеет с теми трудностями, которые вы испытали, тем не менее это опасный враг, и совместными усилиями мы его победим», — добавил мэр.

Кроме того, мэр выразил уверенность, что на улицах Москвы после Победы над пандемией коронавируса обязательно состоится масштабное празднование Дня Победы.

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