РИАМО - 9 мая. Вклад медиков в Победу в Великой Отечественной войны сегодня не до конца осознан, считает историк и журналист Александр Мясников.

«Их труд с первых и до последних дней войны был героическим. И мы не должны о них забывать», — сказал Мясников, комментируя Nation News выход третьего издания сборника «Донорство крови в годы Великой Отечественной войны».

По его мнению, роль медиков и доноров в Великой Победе не до конца оценена, поэтому такие сборники материалов очень важны.

«Проходят годы, и как это ни удивительно, всплывают новые имена, новые события, факты — так уж устроена история, устроен мир, но самое главное – чтобы люди не забывали об этом. То, что сейчас переиздаются книги, посвященные войне, советским врачам, донорам, — это великое благо, потому что без памяти человечество жить не может», - добавил эксперт.

Мясников уточнил, что для него доноры всегда были героями, поэтому стоит помнить о них и их вкладе в победу над фашизмом.

«Когда-то Рокоссовский сказал, что победу одержали раненые. Это на самом деле так, потому что во время войны были поставлены на ноги после ранений 17 миллионов человек! Это те самые люди, которых врачи вернули в строй. Но любая медицина, особенно военная, не может существовать без главного компонента – крови», - заключил историк.