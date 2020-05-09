РИАМО - 9 мая. На международном военно-техническом форуме «Армия-2020» планируют обсудить вопросы совершенствования системы оказания скорой медицинской помощи военнослужащим и членам их семей в Подмосковье и Москве, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

В обсуждении будут принимать участие представители военно-медицинских организаций и учреждений.

«В ходе мероприятия участники обсудят ряд актуальных тем в области оказания качественной и доступной медицинской помощи по профилю «онкология» сотрудникам Минобороны России в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», - говорится в сообщении.

В числе приглашенных гостей - представители федеральных органов исполнительной власти, министерства здравоохранения Московской области, департамента здравоохранения Москвы, Федерального фонда обязательного медстрахования, военно-медицинских организаций Минобороны России, дислоцированных в Московском регионе.

Мероприятия научно-деловой программы форума «Армия-2020» планируют провести с 24 по 28 августа на ведущей выставочной площадке Минобороны России в конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны.