РИАМО - 9 мая. Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» оказал денежную помощь местным волонтерам, помогающим в борьбе с распространением коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» перечислил денежные средства в поддержку «Чеховского клуба волонтеров». Данная организация оказывает непрерывную и разноплановую помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа в регионе», - говорится в сообщении.

Добровольцы ежедневно выполняют заявки на помощь жителям, они передвигаются на собственных транспортных средствах, поэтому большая часть переданных денег пойдет на оплату бензина.

Кроме того, в преддверии Дня Победы волонтеры совершили символический автопробег Памяти, а также возложили цветы к почти 60 мемориалам Великой Отечественной войны в городском округе Чехов.

«Сотрудники «Чеховского клуба волонтеров» приходят на выручку всем нуждающимся жителям Подмосковья и Чехова в частности с самого начала периода самоизоляции. Эта работа была по достоинству оценена руководством гандбольного клуба «Чеховские медведи», и они оказали достойную и важную поддержку волонтерам», - отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

9 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за сутки умерли 11 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в Московской области скончались 186 пациентов.

- В Москве и Подмосковье отмечается высокий уровень самоизоляции жителей, лучшие показатели у Лыткарина, поселения Московский (ТиНАО), Королева и Зеленограда.

- За прошедшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 217 пациентов, всего с начала пандемии в регионе выздоровели 1030 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 817 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1075 заболевших. В Москве - 5667.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились за сутки 2520 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 12 779 человек.

- Столичные работодатели будут выборочно проверять сотрудников на Covid‑19. В Москве будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ.