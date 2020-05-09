РИАМО - 9 мая. Замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов предупредил, что нарушение масочного режима, который будет введен в регионах, может привести к ускорению распространения Covid-19, сообщает Газета.ru.
«В результате отказа россиян от ношения масок в общественных местах может произойти нарастание заболеваемости и подъем новой волны эпидемии», - подчеркнул Чуланов.
По его словам, в таком случае в регионе придется вводить дополнительные ограничения.
Чуланов призвал всех жителей страны надевать маски, если они находятся в любых общественных местах, где есть близкий контакт с другими людьми.
С начала пандемии в России было подтверждено 198 676 случаев коронавируса. Вылечились от инфекции 31 916 человек, умерли 1827 человек.
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9 МАЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Подмосковье за сутки умерли 11 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в Московской области скончались 186 пациентов.
- В Москве и Подмосковье отмечается высокий уровень самоизоляции жителей, лучшие показатели у Лыткарина, поселения Московский (ТиНАО), Королева и Зеленограда.
- За прошедшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 217 пациентов, всего с начала пандемии в регионе выздоровели 1030 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 10 817 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1075 заболевших. В Москве - 5667.
- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились за сутки 2520 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 12 779 человек.
- Столичные работодатели будут выборочно проверять сотрудников на Covid‑19. В Москве будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ.
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