РИАМО - 9 мая. Замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов предупредил, что нарушение масочного режима, который будет введен в регионах, может привести к ускорению распространения Covid-19, сообщает Газета.ru.

«В результате отказа россиян от ношения масок в общественных местах может произойти нарастание заболеваемости и подъем новой волны эпидемии», - подчеркнул Чуланов.

По его словам, в таком случае в регионе придется вводить дополнительные ограничения.

Чуланов призвал всех жителей страны надевать маски, если они находятся в любых общественных местах, где есть близкий контакт с другими людьми.

С начала пандемии в России было подтверждено 198 676 случаев коронавируса. Вылечились от инфекции 31 916 человек, умерли 1827 человек.

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Текстовая трансляция

9 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за сутки умерли 11 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в Московской области скончались 186 пациентов.

- В Москве и Подмосковье отмечается высокий уровень самоизоляции жителей, лучшие показатели у Лыткарина, поселения Московский (ТиНАО), Королева и Зеленограда.

- За прошедшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 217 пациентов, всего с начала пандемии в регионе выздоровели 1030 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 817 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1075 заболевших. В Москве - 5667.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились за сутки 2520 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 12 779 человек.

- Столичные работодатели будут выборочно проверять сотрудников на Covid‑19. В Москве будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ.