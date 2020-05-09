РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мая. К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на территории храма преображения Господня в Балашихе высадили 75 саженцев деревьев, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Русский лес», которую организовали участники мотоклуба «Ночные волки». К нему также присоединились члены городской Общественной палаты, волонтеры, молодогвардейцы и представители городского хуторского казачьего сообществ», - говорится в сообщении.

Также епископ Балашихинский Николай и руководитель издательства Московской патриархии провел презентацию книги святейшего патриарха Кирилла «Великая Победа», выпущенную в честь праздника. Ее вручили байкерам, которые примут участие в мотопробеге и доставят книгу в Крым.