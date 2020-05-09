РИАМО - 9 мая. Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили всех россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне с борта Международной космической станции, сообщает Газета.ru.

Космонавты записали свой видеоролик на фоне копии Знамени Победы.

«Уважаемые россияне, дорогие ветераны, сегодня, 9 мая 2020 года, исполняется 75 лет Великой Победе над фашизмом», — сказал Иванишин.

Вагнер добавил, что война, горе и потеря близких людей коснулись многих миллионов жителей Земли, именно поэтому 9 мая 1945 года радость победы была столь искренней.

«Сегодня мы должны делать все, чтобы новые поколения жили без войн, сохраняя мир на нашей планете», — заключил космонавт.