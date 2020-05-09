РИАМО - 9 мая. Около 3 миллионов человек подали заявки на участие в онлайн-акции «Бессмертный полк», принимать заявки закончили днем в субботу, сообщает Федеральное агентство новостей.

«По состоянию на 15:00 9 мая, когда прием заявок был прекращен, мы получили 2 837 681 заявку», - сказала пресс-секретарь гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Ольга Байбулова.

Она уточнила, что онлайн-трансляция акции в этом году будет проходить в течение нескольких недель. Ежедневно будут показывать около 150 тысяч человек.

Трансляция онлайн-шествия на медиафасаде единого диспетчерского центра столичного метро и на 15 тысячах экранов в подземке будет идти порядка двух недель.

В субботу в России отмечают 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии коронавируса праздничные мероприятия в этом году проходят в новых форматах. Так, традиционное шествие «Бессмертного полка» переместилось в онлайн – его показывают на телеканалах, в интернете, на медиаэкранах.

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