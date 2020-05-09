РИАМО - 9 мая. В городе Пересвете подмосковного Сергиево-Посадского округа открыли памятную доску участнику Великой Отечественной войны Владимиру Петровичу Иовлеву, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Установка мемориальной доски состоялась при поддержке депутата Московской областной думы Александра Легкова.

«Несколько месяцев назад ко мне обратились ветераны Пересвета и попросили помочь в изготовлении памятной доски Владимиру Петровичу Иовлеву. Вместе сделали макет, чтобы гармонировал с уже имеющейся памятной табличкой другому земляку, жившему в этом доме, и в День Победы торжественно открыли ее», - сказал Легков.

Он добавил, что Владимир Иовлев был участником первого парада Победы на Красной площади.

Председатель совета ветеранов Пересвета Александр Титов поблагодарил депутата за помощь и отзывчивость и отметил, что после снятия режима самоизоляции ветераны торжественно соберутся у нового мемориала.