РИАМО - 9 мая. В преддверии Дня Победы реставраторы привели в порядок стелу погибшим работникам завода в годы Великой Отечественной войны на улице Новозаводской, а также стелу участникам ВОВ на Люблинской улице в столице, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

«К работе с памятниками участникам Великой Отечественной войны мы всегда подходим с особым вниманием. В этом году до введения в городе ограничительных мер успели привести в порядок две стелы, установленные в честь погибших в войну работников заводов. Они добровольцами ушли на фронт, героически участвовали в обороне Москвы и других сражениях. Все работы по сохранению мемориальных сооружений прошли под контролем Мосгорнаследия», - сказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он отметил, что специалисты почти за 1,5 месяца не только привели в порядок стелу на Новозаводской улице, но также укрепили и выровняли площадку из гранитных плит около стелы. Кроме того, были проведены ремонтные работы по гранитным сооружениям с металлическими табличками, где написаны имена погибших заводчан.

Стелу на Люблинской улице также расчистили от всех загрязнений, установили на место один выпавший блок, заделали швы и нанесли консервационное покрытие.