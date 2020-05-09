РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 мая. Девятнадцать молодежных агитбригад выступают с мини-концертами перед находящимися в самоизоляции жителями подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Не нарушая режима самоизоляции жители округа отмечают День Победы. Девятого мая порадовать ветеранов и жителей с мини-концертами выехали 19 агитбригад. Больше ста человек дарят песни каждому, а зрители отвечают им взаимностью, подпевая военные хиты», - говорится в сообщении.

К акции «Поющий город» присоединились жители микрорайонов Изумрудные холмы, Брусчатный поселок, деревни Путилково, поселка Нахабино.

«День Победы» со слезами на глазах спели жильцы дома №8 на Парковой улице. Отметился дружный дом №18А по улице Народного ополчения, где сегодня еще и заработал свой собственный фонтан», - добавляется в материале.

Кроме того, преподаватели хоровой школы «Алые паруса» в рамках акции дали концерт на крыше.