РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мая. Депутат Госдумы Лидия Антонова приняла участие в акции «Звонок ветерану», она поздравила по телефону восьмерых участников и участниц Великой Отечественной войны с 75-летием Великой Победы и узнала, требуется ли фронтовикам какая-то помощь, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Среди тех, с кем пообщалась Лидия Антонова – ветераны из Бронниц, Жуковского, Люберец, Котельников, Раменского и Дзержинского.

«Я очень волновалась, когда звонила ветеранам Великой Отечественной войны, которых имела честь сегодня поздравить. Среди них люберчане Федоров Григорий Михайлович и Прокопенко Марфа Николаевна – такие милые, замечательные люди, такие молодые голоса», - сказала Антонова.

После общения с ветеранами Лидия Антонова сказала, что получила огромный эмоциональный заряд от людей, которые прожили и живут такую непростую жизнь. Они никогда не жалуются, почти никогда ничего не просят, а только вселяют в нас надежду.

«Я уверена, что с такими людьми, как наши ветераны, мы сегодня все преодолеем», - подчеркнула Антонова.

Депутат еще раз поздравила всех ветеранов и пожелала всем, особенно молодежи, быть похожими на них: такими же великодушными, также любить Родину, трудиться на благо родного Подмосковья.