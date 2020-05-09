РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мая. Сквер Героев открыли в микрорайоне Заря Балашихи во время празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Участие в торжественном мероприятии приняли председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров, командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны Андрей Демин, военнослужащие, представители администрации и совета депутатов округа. Перед открытием сквера они возложили цветы к бюсту маршала П.Ф. Батицкого.

«На территории нашего города располагается первая армия противовоздушной и противоракетной обороны, которая является приемником всех частей ПВО, которые несли службу в годы Великой Отечественной войны. Сегодня значимое событие – мы открываем мемориал Сквер Героев», - сказал Юров.

Он поблагодарил ветеранов за службу, мирное небо над нами, за то, что у наших поколений есть возможность жить, работать, любить, создавать свои семьи.

К мемориалу, установленному в Сквере Победы, возложили цветы. Присутствующие почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

По словам Брынцалова, открытие мемориала, где высечены имена 44 героев Советского Союза, соцтруда, России, жителей Балашихи, микрорайона Заря, наших земляков, сынов своего Отечества – важная составляющая празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

«Мы отдаем дань уважения бессмертному подвигу наших земляков, всех тех, кто отдал свою жизнь добывая эту Победу в боях за свою Родину, освобождая от фашистской чумы весь мир», - подчеркнул Брынцалов.

Андрей Демин зачитал участникам торжественного митинга поздравительный адрес от главнокомандующего воздушно-космическими силами России Сергея Суровикина, пожелав ветеранам доброго здоровья, благополучия, бодрости и оптимизма, успехов в благородном деле воспитания подрастающего поколения, в традициях верного служения Отчизне.

Также в микрорайоне Заря состоялось возложение цветов и к памятнику Защитникам Отечества.