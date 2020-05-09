РИАМО - 9 мая. В столице было изолировано одно крыло общежития Высшей школы экономики (ВШЭ), где у студента подозревают коронавирусную инфекцию, сообщает Газета.ru.

Общежитие вуза находится в 1-м Саратовском проезде. В жилом здании провели работы по полной дезинфекции.

«Все студенты, проживающие в крыле, будут переведены в режим строгой изоляции», - говорится в сообщении.

Три соседа студента, у которого подозревают Covid-19, изолированы в специально подготовленные помещения на улице Вавилова. Сам студент находится под медицинским наблюдением, его состояние оценивается как удовлетворительное.

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9 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за сутки умерли 11 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в Московской области скончались 186 пациентов.

- В Москве и Подмосковье отмечается высокий уровень самоизоляции жителей, лучшие показатели у Лыткарина, поселения Московский (ТиНАО), Королева и Зеленограда.

- За прошедшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 217 пациентов, всего с начала пандемии в регионе выздоровели 1030 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 817 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1075 заболевших. В Москве - 5667.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились за сутки 2520 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 12 779 человек.

- Столичные работодатели будут выборочно проверять сотрудников на Covid‑19. В Москве будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ.