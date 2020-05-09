РИАМО - 9 мая. Роспотребнадзор разработал и направил в регионы страны рекомендации с перечислением факторов, на основе которых можно постепенно снимать введенные из-за коронавируса ограничения, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Главы субъектов на сегодня имеют полномочия определять перечень конкретных мер по сдерживанию эпидемии.

Подготовленные рекомендации по снятию ограничительных мер - это методический инструмент для этой работы, предусматривающий ее этапность», - говорится в сообщении.

Готовность к выходу из режима ограничений в регионах будет опираться на оценку следующих факторов: коэффициент распространения Covid-19, свободный коечный фонд в медучреждениях, а также охват населения тестированием. В каждом случае период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность нужно определять в индивидуальном порядке.

Если при снятии ограничений ситуация в регионе ухудшится, то жесткие меры введут вновь.

На первом этапе снятия ограничений россияне будут носить маски, а также соблюдать соцдистанцию в 1,5-2 метра. Власти разрешат прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, работу объектов непродовольственной торговли и услуг в небольших помещениях с условием соблюдения клиентами дистанции.

Второй этап подразумевает возобновление работы предприятий торговли большой площади, также смогут открыться некоторые образовательные организации, но будут введены ограничения на количество посетителей.

Гостиницы и парки в регионах откроются только на третьем этапе. Тогда же свои двери распахнут кафе и рестораны.

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Текстовая трансляция

9 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за сутки умерли 11 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в Московской области скончались 186 пациентов.

- В Москве и Подмосковье отмечается высокий уровень самоизоляции жителей, лучшие показатели у Лыткарина, поселения Московский (ТиНАО), Королева и Зеленограда.

- За прошедшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 217 пациентов, всего с начала пандемии в регионе выздоровели 1030 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 817 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1075 заболевших. В Москве - 5667.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились за сутки 2520 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 12 779 человек.

- Столичные работодатели будут выборочно проверять сотрудников на Covid‑19. В Москве будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ.