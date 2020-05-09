РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 мая. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила с Днем Победы ветерана Николая Воротилина, который в годы ВОВ водил легендарную «Катюшу», сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Николай Воротилин родился 7 июня 1924 года в Тамбовской области. В составе 2 гвардейской минометной дивизии бился на Курской дуге, участвовал в обороне Сталинграда, брал Берлин. Эльмира Хаймурзина навестила водителя легендарной «Катюши» и вручила подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева - чайный сервиз и большой продуктовый набор.

«Дорогой Николай Кузьмич, я поздравляю вас с праздником Победы! Вы завоевали самое главное для нашей страны - свободу и мир. Низкий вам поклон. Желаю вам здоровья, счастья, долгих лет жизни в кругу вашей дружной и большой семьи», - сказала Хаймурзина.

Творческие подарки Николаю Кузьмичу преподнесли военнослужащие воинской части №26302 и участники музыкальной агитбригады. Они исполнили для него песни «Катюша», «День Победы» «Песню фронтового шофера».

При звуках любимой песни водитель легендарной реактивной артиллерийской установки пустился в пляс.

«Я написал на воротах Рейхстага: «За Победу! За Сталина!» - поделился воспоминаниями фронтовик.