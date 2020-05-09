РИАМО - 9 мая. Сотрудники скорой помощи Солнечногорска установили памятник на братской могиле бойцов 44-й отдельной стрелковой бригады 1-й Ударной Армии, павших при освобождении деревень Мотки и Заовражье, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.



«Установку памятника организовал профсоюз солнечногорской скорой помощи. В работе приняли участие Алексей Яковлев, Александр Бочкарев, Дмитрий Стрелин при поддержке заведующей Северо-западного филиала ГБУЗ МО «МОССМП» Светланы Какуриной», - говорится в сообщении.



Акцию приурочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году из-за коронавируса практически все мероприятия в честь Дня Победы перенесены или переведены в онлайн.