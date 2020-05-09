РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мая. Мобильные творческие автобригады выступили более чем по 140 адресам и поздравили ветеранов ВОВ Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

По случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне творческие агитбригады городского округа Люберцы со словами благодарности и песнями приехали к ветеранам и поздравили их.

«14 агитбригад вместе с люберецкими артистами и музыкантами исполняли всем известные песни «Катюша» и «День Победы», приглашая присоединиться к выступлению весь двор», - говорится в сообщении.

Так, ветераны из окон своей квартиры увидели персональное театрализованное представление, а жители близлежащих домов узнали, что рядом с ними живет настоящий Герой.

Выступления прошли по 141 адресу округа, где живут ветераны.