РИАМО - 9 мая. Онлайн-марафон «Под знаменем Победы» прошел на сцене Дома офицеров Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского в Балашихе, для зрителей спели песни военных лет и прочитали воспоминания фронтовиков, говорится в сообщении PR-агентства InterMedia.

«Это не спектакль, не шоу, это именно марафон, который начался 75 лет назад. И мы надеемся, что он не закончится никогда», - отметил режиссер мероприятия Сергей Маховиков.

По его словам, концерт «Под знаменем Победы» стал маленькой каплей «в огромной реке памяти потомков».

Лейтмотивом праздничного концерта стала мелодия песни «Вечный огонь» («От героев былых времен…»), написанная Рафаилом Хозаком для кинофильма «Офицеры». Под этот мотив Маховиков поделился со зрителями воспоминаниями фронтовиков, военных медсестер и артистов, выступавших на передовой в страшные для нашей страны годы.

Зрители узнали о подвиге слепого баяниста Михаила Попова, который поддерживал боевой дух красноармейцев, играя для них в первой линии окопов, а после он с перебитыми осколком ногами на плечах бойцов пошел в атаку, играя для них «Вставай страна огромная».

Артист рассказал, как Лидия Русланова, выступая на передовой, отказалась лечь во время артобстрела со словами: «Чтобы русская песня кланялась врагу!? Не бывать тому!» и как волновался Леонид Утесов, выступая перед летчиками, только что вернувшимися из боя, а после подарил Пятому гвардейскому истребительному авиаполку два самолета Ла-5Ф, которые летчики назвали «Веселые ребята».

С поздравлением к ветеранам и зрителям концерта обратился по видеосвязи директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов.

«Три четверти века назад солдаты и офицеры войск правопорядка стояли насмерть у Брестской крепости и в Сталинграде, героически обороняли Москву и Ленинград, принимали участие в партизанском движении на оккупированной врагом территории. Не случайно в победном 45-м году именно воинам-дзержинцам было доверено бросить штандарты поверженной Германии к подножью Мавзолея», - сказал Золотов.

Он пожелал всем мира, спокойствия и добра, «быть достойными продолжателями славных созидательных традиций поколения победителей».

В концерте прозвучала вся классика военной песни: «На безымянной высоте», «Темная ночь», «С чего начинается Родина», «Нам нужна одна победа», «Журавли», «Первым делом самолеты», «В лесу прифронтовом», «Если б не было войны», «Я хочу, чтобы не было войны» и другие.