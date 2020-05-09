РИАМО - 9 мая. В рамках всероссийской акции «Парад у дома ветерана» сотрудники Росгвардии провели торжественное мероприятие в подмосковном Чехове, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

«Сотрудники Росгвардии совместно с представителями администрации городского округа поздравили 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Хмелевского Александра Васильевича», - говорится в сообщении.

В рамках акции росгвардейцы подготовили для ветерана персональную концертную программу. Помимо Александра Васильевича, зрителями стали многочисленные жильцы дома, которые смотрели концерт из окон.

В субботу Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии коронавируса большинство праздничных мероприятий в честь Дня Победы в этом году перенесли, часть акций проходит в новом формате.