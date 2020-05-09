РИАМО - 9 мая. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности на 10 мая из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за порывистого ветра будет действовать в Москве и Подмосковье с 10:00 до 21:00 10 мая.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявили на территории Ивановской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой и Воронежской областей Центрального федерального округа РФ.

Днем 10 мая в Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха будет в пределах плюс 16-18 градусов. В Подмосковье местами ожидается кратковременный дождь. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, порывы будут достигать 11-16 метров в секунду.