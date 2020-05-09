РИАМО - 9 мая. Ряды военно-патриотического движения «Юнармия» в Подмосковье пополнились на 75 человек, они стали членами организации в День Победы, сообщается на официальном портале регионального правительства.

Церемония вступления членов военно-патриотических организаций Московской области в ряды «Юнармии» состоялась в онлайн-формате.

«В связи с введенным в Московской области режимом повышенной готовности по противодействию новой коронавирусной инфекции торжественная церемония вступления в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» прошла в удаленном режиме в формате видеоконференции», - сказал представитель пресс-службы подмосковного отделения «Юнармии».

К участию в мероприятии пригласили ветеранов Великой Отечественной войны и представителей молодежи.

Московское областное отделение «Юнармии» объединяет более 28 тысяч детей и подростков. Стать членом движения могут школьники в возрасте от восьми до 18 лет и поисковые отряды.

Деятельность движения «Юнармия» направлена на патриотическое воспитание молодого поколения. Кроме начальной военной подготовки, подопечные «Юнармии» осваивают навыки выживания в экстремальных условиях, занимаются волонтерством и творчеством.

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