РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. В подмосковном Подольске прошел мотопробег в день празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил «РИАМО в Подольске» руководитель квадроклуба «ATV Club «Bizon» Кирилл Бородин.

«В честь Дня Победы 9 мая мотоциклисты Подольска и поселения Вороновское Троицкого административного округа Москвы (бывший Подольский район) организовали мотопробег. В нем приняли участие 11 мотоциклов, один квадроцикл и шесть машин, всего около 30 человек», - сказал Бородин.

Участники мотопробега посетили мемориал в Кузовлеве, памятник Скорбящей Матери вблизи поселка Богоявление и мемориал «Стремиловский рубеж».