РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. Сотрудники Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска и сотрудники администрации округа возложили цветы к монументу «Скорбящая мать» в микрорайоне Климовск, сообщается на сайте предприятия.

«9 мая сотрудники АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в Госкорпорацию Ростех) и руководство городского округа Подольск возложили цветы к монументу «Скорбящая мать» в микрорайоне Климовск Подольска на месте расположения предприятия. Торжественное мероприятие по возложению цветов прошло в полном соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм», - говорится в сообщении.

В годы войны линия фронта проходила всего в нескольких километрах от города Климовска, который затем стал микрорайоном Подольска. В историю навсегда вошел подвиг Подольских курсантов, остановивших немецкие танки в ближайшем Подмосковье. В микрорайоне Климовск были сформированы десятки воинских частей, а предприятия города поставляли на фронт необходимое оружие и боеприпасы. Заслуги климовчан по достоинству оценены: Климовский специализированный патронный завод, крупнейшее на тот момент оборонное предприятие города, награждено орденом Отечественной войны I степени.