Масштабное празднование 75-летия Великой Победы в этом году пришлось отложить, чтобы избежать распространения коронавируса. Пусть пока нет возможности посмотреть Парад Победы и прогуляться под мирным небом, жителям Московского региона удалось увидеть пролет авиатехники над столицей, принять участие в онлайн-мероприятиях, посвященных празднику, и почтить память своих предков, не выходя из дома. Как пользователи соцсетей отпраздновали День Победы в условиях самоизоляции, смотрите в материале РИАМО.

Посмотреть авиапарад

Утро жителей Москвы началось с грандиозного пролета авиатехники.

Увидеть стройные ряды самолетов, истребителей и вертолетов можно было прямо из окон многоэтажек.

Пользователь @emotion_addicted сумел поймать удивительный кадр, который решил назвать «Летите с миром, друзья»

Поучаствовать в акции #ОкнаПобеды

Москвичи украсили окна символами Великой Победы в рамках всероссийской акции.

Юные участники флэшмоба также трогательно прочитали стихи, посвященные 75-летию Победы.

Юные хранители Памяти

Сохранить Память о подвиге соотечественников и рассказать о событиях Великой Отечественной Войны подрастающему поколению – наш священный долг.

Дети и подростки почтили Память предков, выразив благодарность своим защитникам в постах и видеопоздравлениях.

Курс на Победу

К празднованию 9 мая в новом формате присоединились и автомобилисты, которые в предыдущие годы катались по городу с гордо развевающимися символами Победы.

«Бессмертный полк» дома

Шествие «Бессмертного полка» в этом году проходит в онлайн-формате. Люди поделились историями и портретами своих родственников – героев Великой Отечественной.

К акции присоединяются и звезды. Олег Газманов поздравил граждан с Днем Победы в своем Instagram.

Поздравление ветеранов во дворах

Театральные «фронтовые бригады» поздравили ветеранов Московского региона. Выступления могли посмотреть прямо из окон квартир соседи победителей по двору.