РИАМО - 9 мая. В рамках поездки в городской округ Истра губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Юрия Давидовича Губермана, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«В декабре 1939 года ветеран добровольцем ушел на финский фронт. В составе аэродромно-строительной роты участвовал в обустройстве аэродромов, а затем и в боевых действиях. В 1942 году был направлен в школу младших авиаспециалистов и до конца боевых действий воевал стрелком-радистом бомбардировочной авиации», - говорится в сообщении.

Юрий Давидович участвовал в битве на Курской дуге, освобождал города Белоруссии, Украины, Польши. Свой последний боевой вылет в составе полка он совершил 26 апреля 1945 года.

Ветеран награжден орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

После войны он трудился в учреждениях, связанных с культурно-просветительской деятельностью, получил специальность преподавателя истории, был директором школы-интерната.

В день 75-летия Победы губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложил цветы к мемориалу воинской славы в селе Новопетровское в Истре. Мемориал располагается в парке Победы, в него входит танк Т-34 и братская могила 15 героев-партизан.

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