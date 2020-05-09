РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. В подмосковном Подольске на период майских праздников установили надписи «9 Мая» и «Победа» со встроенной подсветкой, сообщается на сайте администрации округа.

«Красочные инсталляции, посвященные Великой Победе, установили в городском округе Подольск. Главными элементами украшения города стали большие красные светящиеся надписи «9 Мая» и «Победа». Инсталляции останутся на период майских праздников», - говорится в сообщении.

Надписи «Победа» украсили сквер Поколений, такую же композицию установили на Октябрьской площади в микрорайоне Климовск. Также объемная надпись «9 Мая» со встроенной подсветкой появилась у здания администрации Подольска и на Октябрьской площади в микрорайоне Климовск.