РИАМО - 9 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о своих деде и прадеде, которые прошли Великую Отечественную войну.

«Леонид Васильевич Воробьев был разведчиком, закончил школу снайперов и пошел на фронт в 1943 году. А его отец Василий Васильевич воевал с первого дня», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Воробьев отметил, что обычно 9 мая он вместе с детьми несет портреты деда и прадеда в «Бессмертном полку».

«Мы участвовали в акциях в Одинцове, Красногорске, Истре, Волоколамске. Сегодня такой возможности нет, но «Бессмертный полк» все равно прошел онлайн. День Победы всегда будет объединять нашу страну, независимо от расстояний и эпидемий. Память героев, наших дедов и прадедов, всегда в наших сердцах. С праздником!» - добавил губернатор.

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