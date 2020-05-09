РИАМО - 9 мая. Анонимы сообщили о якобы заминированных больницах в столице, в том числе сообщение поступило и в инфекционную больницу в Коммунарке, сообщает ТАСС.
«Порядка 10 больниц в Москве получили сообщение о минировании, в том числе 40-я больница в Коммунарке. По предварительной информации, все сообщения поступили по телефону», - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что эвакуация больных и персонала из медицинских учреждений не проводилась. Правоохранительные органы устанавливают личность звонившего.
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