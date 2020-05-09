РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. В подмосковном Подольске байкеры проехали колонной со знаменами Победы и возложили цветы к памятнику Подольским курсантам, сообщил «РИАМО в Подольске» один из участников акции.

«В Подольске 9 Мая в честь 75-летия Победы члены мотоклубов «Асгард» и «Вольница» проехали колонной с флагами Победы и фотографиями родных-участников ВОВ и возложили цветы к памятнику Подольским курсантам», - сказал участник.

По его словам, эта акция является традиционной и подольские мотоциклисты даже в условиях пандемии решили отдать дань памяти героям.