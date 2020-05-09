РИАМО - 9 мая. Жители 377 домов в Реутове присоединились к акции «Бессмертный полк – в каждом доме», разместив портреты ветеранов и флаги РФ в окнах и на балконах квартир, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«В 2020 году из-за ситуации с COVID-19 реутовчанам предложили принять участие в дистанционных и онлайн-проектах, посвященных празднованию 75-летия Великой Победы. В рамках акции «Бессмертный полк – в каждом доме», инициированной партией «Единая Россия», жители разместили на подоконниках и окнах фотографии воевавших родственников, тружеников тыла и ветеранов войны 1941-1945 годов. В каждом доме муниципалитета жители разместили портреты героев и флаги РФ», - говорится в сообщении.

В рамках акции на фасадах сразу 12 многоквартирных домов муниципалитета вывесили гигантские георгиевские ленточки. Силами сотрудников управляющих компаний при содействии партии «Единая Россия» их разместили на домах при въезде в Реутов, а также на домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны. Это – дань памяти и уважения всем участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, отвоевавшим свободу и независимость нашей Родины.

Символы Победы украсили фасады по следующим адресам: улица Южная, дома №№9, 11, улица Октября, дом №1, Юбилейный проспект, дома №№3, 7, 24/7, улица Некрасова, дома №№2, 24, улица Советская, дом №16, улица Новая,дом №2, улица Ленина, дома №№16, 17А.