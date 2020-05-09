РИАМО - 9 мая. Военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина оборудовали салютные установки на базе «КамАЗ» портретами дедов, прадедов и отцов, принимавших участие в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

«Военнослужащие совершили марш к площадкам салютования по улицам Москвы, колонну возглавил командир дивизиона с портретом своего отца - фронтовика Ивана Федоровича Парадникова», - говорится в сообщении.

В День Победы в 22:00 отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произведет в Москве праздничный артиллерийский салют, посвященный 75-й годовщине Великой Отечественной войны.

Праздничные салюты будут запущены с 16 площадок. Посмотреть трансляции фейерверков можно будет на сайте mos.ru, на страницах столичных властей в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook и на портале «Окно в город».

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