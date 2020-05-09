РИАМО - 9 мая. В День Победы глава городского округа Воскресенск Артур Болотников вместе со своими заместителями возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Из-за ситуации с коронавирусом мероприятие не было массовым.

«Памятник с изображением фигуры воина с автоматом, к подножию которого были возложены сегодня цветы, был открыт в Воскресенске в 1975 году – к 30-летнему юбилею Победы. Символично, что пламя Вечного огня зажгли от факела, доставленного от стен Брестской крепости», - говорится в сообщении.

К 70-летию Великой Победы мемориальный комплекс в Воскресенске был дополнен плитами, на которых увековечили фамилии всех земляков, сложивших свои головы на фронтах Великой Отечественной войны. Он был создан благодаря огромной работе по поиску и сверке архивных данных, которая была проведена под эгидой совета ветеранов Воскресенска.

«Как встречали первый день Победы воскресенцы? Вот как об этом писала районная газета: «…Ночью в цехах, сменах и бригадах царили ликование и радость. Рабочие поздравляли друг друга с Победой, женщины и девушки от радости целовали своих подруг и знакомых. Эту ночь рабочие не забудут никогда», - добавляется в материале.

В 75-летний юбилей Победы у памятника было непривычно тихо. Впервые возложение цветов прошло без традиционного шествия «Бессмертного полка» и концертных выступлений.

Но сделано самое главное: без внимания не остался ни один ветеран, проживающий на территории городского округа Воскресенск, каждый получил подарки и вместе с ними душевное тепло всех, кто позаботился устроить этот праздник.

А еще в субботу вечером вместе со всей страной Воскресенск будет петь «День Победы».