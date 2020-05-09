РИАМО - 9 мая. Московские правоохранители не привлекают к административной ответственности тех жителей столицы, которые проживают не по месту регистрации, если горожане соблюдают самоизоляцию, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В ведомстве (ГУ МВД РФ по Москве – ред.) отметили, что в этом случае состава правонарушения нет. Если москвичи соблюдают социальную дистанцию и выходят на улицу по уважительной причине, их не штрафуют», - говорится в сообщении.

В столице штраф за нарушение режима самоизоляции - 5 тысяч рублей. Соблюдать самоизоляцию горожане должны до конца мая.

С 12 мая все жители столицы будут обязаны надевать маску и перчатки при нахождении в транспорте и других общественных местах. Без средств защиты можно находиться только дома и в отдельном рабочем кабинете.

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Текстовая трансляция

9 МАЯ

- В Подмосковье за сутки умерли 11 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в Московской области скончались 186 пациентов.

- В Москве и Подмосковье отмечается высокий уровень самоизоляции жителей, лучшие показатели у Лыткарина, поселения Московский (ТиНАО), Королева и Зеленограда.

- За прошедшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 217 пациентов, всего с начала пандемии в регионе выздоровели 1030 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 817 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1075 заболевших. В Москве - 5667.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились за сутки 2520 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 12 779 человек.

- Столичные работодатели будут выборочно проверять сотрудников на Covid‑19. В Москве будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ.