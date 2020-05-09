РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. В подмосковном Подольске депутат Мособлдумы Павел Максимович с главой городского округа Подольск Николаем Пестовым и депутатами горсовета возложили цветы и венки у Вечного огня.

«Ни одно знаменательное событие страны и Подольска не проходит без посещения архитектурно-скульптурного ансамбля на Площади Славы. Сегодня, в день празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, совместно с главой городского округа Подольск Николаем Пестовым, председателем совета депутатов Дмитрием Машковым, руководителями администрации и депутатским корпусом муниципалитета возложили цветы и венки у Вечного огня», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Площадь Славы состоит из трех частей: памятной стелы, композиции труженикам тыла с одной стороны и памятником воинам-интернационалистам с другой стороны. Еще в середине ХХ века на этом месте был установлен памятник воинам-подольчанам, погибшим во время Великой Отечественной войны и зажжен Вечный огонь.

«Наши предки заслуживают глубокого уважения и поклонения. Мы никогда не забудем бессмертный подвиг наших дедов и прадедов. Ставшие устойчивым выражением слова: «Никто не забыт, ничто не забыто!» - лозунг каждого россиянина, напоминающий о кровопролитных днях нашей могучей Родины!» - заключил Максимович.