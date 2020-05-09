РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мая. Депутат Государственной думы РФ Максим Сураев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Балашихи с 75-летием Победы, сообщается на странице администрации Балашихи в соцсети «ВКонтакте».

«Максим Сураев вручил Михаилу Озерову и Всеволоду Лисицину подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева и городской администрации. Также к поздравлениям присоединились и творческие коллективы Балашихи, которые исполнили для ветеранов их любимые песни», - говорится в сообщении.

В день 75-летия Великой Победы ветеранов на дому поздравляют представители администрации и совета депутатов Балашихи, руководители предприятий и организаций. Для жителей города организованы различные онлайн-активности, проводится трансляция торжественных мероприятий.