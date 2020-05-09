РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мая. Глава Люберец Владимир Ружицкий поздравил жителей округа с Днем Победы.

«Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые жители городского округа Люберцы! От всего сердца поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы! Каждый год мы с особым трепетом ждем этот праздник. В нем — вся сила духа, патриотизм, несгибаемая воля нашего народа. В этом году он особенный - юбилейный. Но сколько бы лет ни отделяло нас от Победного мая 45-го, подвиг наших прадедов, дедов, отцов и матерей не померкнет никогда!» - написал глава Люберец на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в майские дни особенно ощутима сплоченность.

«В этом году мир постигло серьезное испытание - пандемия коронавируса. Но я верю, что все вместе мы обязательно справимся, как справились со всеми тяготами войны наши ветераны. Дорогие друзья! Сегодня – Великий день! И он наступил благодаря нашим героям, нашим ветеранам! Их подвиг бессмертен! Он не померкнет в веках! От всего сердца поздравляю вас с праздником! Желаю здоровья, стабильности, благополучия, оптимизма, мирного неба! С Днем нашей Великой Победы!» - завершил глава.