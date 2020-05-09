РИАМО - 9 мая. Медики инфекционного стационара в «Крокус Экспо» в Красногорске поздравили жителей Московской области с Днем Победы и записали музыкальное видеопоздравление, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Врачи инфекционного стационара Красногорской горбольницы №1 в «Крокус Экспо» записали трогательное видеопоздравление с Днем Победы. Сейчас медики находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Давайте поддержим их и даже в этот великий праздник останемся дома», - говорится в сообщении.

Медики в своем трехминутном видеопоздравлении исполнили песню Булата Окуджавы «Мы за ценой не постоим», которую посвятили дедам, отцам, прадедам и всем тем, кто защищал родину в годы Великой Отечественной войны.

Врачи поют хором на территории госпиталя, а также сольно исполняют композицию у себя дома. Кроме того, в видеоролике транслируется кинохроника военных лет.