РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. Глава Подольска Николай Пестов вместе с военным оркестром и фронтовой концертной бригадой поздравил с Днем Победы участника Великой Отечественной войны Георгия Баранова, для него прозвучало попурри военных песен, а в финале все спели «День Победы», сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы администрации округа.

9 Мая в Подольске во дворы более 100 участников Великой Отечественной войны приезжали артисты фронтовой бригады на машине-«полуторке», которая перевозила артистов для концертов на передовой. Глава Подольска Пестов вместе с агитбригадами поздравил трех участников ВОВ - Марию Рохлину, Николая Герасимова и Баранова. Благодаря наличию подходящей площадки Баранова поздравили вместе с настоящим военным оркестром.

«Легендарному комбату, отважному артиллеристу, патриоту, оставившему автограф на поверженном рейхстаге, в марте исполнилось 99 лет. Ко Дню Победы вышла его новая книга «Комбат». Во дворе дома его поздравили Пестов, фронтовая бригада и настоящий военный оркестр, который исполнил попурри из песен военных лет. Финальную песню «День Победы» исполняли всем домом», - сказала сотрудница.

Баранов слушал концерт из открытого настежь окна дома в военной форме. Его поддерживали соседи, которые вывесили в окнах атрибутику праздника, аплодировали и подпевали выступавшим.

«Дорогой Георгий Михайлович! Уважаемые подольчане! Сердечно поздравляю вас всех с 75-й годовщиной Великой Победы. Спасибо всем, что мы сегодня вместе даже в этих непростых жизненных обстоятельствах. За то, что многие из вас на балконах, в окнах сопереживают происходящему. То, что сегодня в одном из окон видно Красное Знамя Победы, государственные флаги нашей страны говорит о том, что нам все по плечу. Потому что именно об этом мечтало славное поколение победителей, замечательный представитель которого проживает в этом доме на улице Парковая, 3 - Георгий Баранов. Давайте еще раз поклонимся ему, пожелаем здоровья и скажем спасибо за Великую Победу, 75-летие которой мы отмечаем сегодня», - сказал Пестов.

Он поклонился ветерану и попросил жителей дома после всероссийской минуты молчания в 19:00 выйти на балконы с портретами участников Бессмертного Полка и поддержать акцию «Окно Победы», а в 22:00 с фонариками подойти к окнам и принять участие в акции «Фонарики Победы».