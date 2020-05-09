РИАМО - 9 мая. В подмосковном Талдоме в День Победы состоялось торжественное открытие мемориала Героев, возведенного в честь жителей городского округа, которые были удостоены звания Героя Советского Союза, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«9 мая 2020 года войдет в историю Талдомского края не только великой для всей страны датой – 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне. <…> Этот день войдет в историю как день открытия мемориала Героев, возведенного в честь жителей Талдомского края, за особый героизм, мужество и отвагу удостоенных высокого звания Героя Советского Союза – это Владимир Герасимов, Анатолий Кисляков, Николай Забырин, Александр Куманичкин, Алексей Пыткин, Николай Рубцов, Иван Шишунов», - говорится в сообщении.

По просьбам ветеранов Талдомского округа на мемориале также отражена память о тружениках тыла и детях войны.

Новый памятник установили на площади около парка Победы. Он построен на общенародные средства, собранные в рамках Дня благотворительного труда. Для создания мемориала были применены новые технологии, подходы и материалы. Его скульптором стал Денис Стритович, архитектором - Александр Айрапетов.

«Впервые в истории в этот день мы не проходим единой колонной, как это было десятки лет. Впервые в истории здесь, на этой площади, так мало людей, отсутствуют главные герои этого дня – ветераны войны. Пандемия внесла коррективы в сценарий этого торжества, но никто и ничто не может изменить отношение к этому великому дню - Дню Победы, дню грандиозного триумфа нашей великой страны перед поверженным немецким фашизмом» - сказал глава городского округа Владислав Юдин на открытии мемориала.

В торжественной церемонии также приняли участие депутат Мособлдумы Александр Орлов, писатель, публицист, заместитель главного редактора журнала «Отечественные записки» Алексей Шорохов.