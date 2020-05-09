РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. В подмосковном Подольске 9 Мая представители власти и волонтеры вручали ветеранам на дому юбилейные медали к 75-летию Победы, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

По поручению главы городского округа Подольск Николая Пестова в честь Дня Победы ветеранам Подольска вручали юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года». Тем самым отдавали дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности советского народа в годы войны.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекции, вручение медалей проходило на дому. С цветами, подарками и медалями руководители администрации, совета депутатов Подольска, структурных подразделений администрации в микрорайонах, волонтеры поздравляли героев с 75-летием Победы с полным соблюдением мер эпидемиологической безопасности. Среди награждаемых – участники Великой Отечественной войны, проживающие в Подольске, а также во всех микрорайонах округа», - говорится в сообщении.

Юбилейная медаль утверждена президентом РФ и вручается ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. На ее лицевой стороне изображен советский солдат с автоматом. Правой рукой он пишет на стене рейхстага слово: «Победа!».

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