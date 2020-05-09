РИАМО - 9 мая. В день 75-летия Великой Победы глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов лично поздравил с праздником ветеранов Великой Отечественной войны Геннадия Ковалева, Константина Федотова и Николая Орлова, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Он вручил ветеранам подарочные наборы от губернатора Московской области и главы Одинцовского округа.

«В День Победы я лично поздравил с праздником и вручил подарки нашим ветеранам. Низкий поклон и безграничная благодарность героям войны за их подвиг и за жертву. Свою историю и имена своих героев хранит каждая семья - война не обошла никого. Поэтому давайте вспомним сегодня своих родных и близких, которые защитили нашу Родину», - сказал Иванов.

На территории Одинцовского округа подарки и поздравления от губернатора Подмосковья и главы муниципалитета получили более 2 тысяч участников и ветеранов Великой Отечественной войны.

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